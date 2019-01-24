Bursa Erkan Can'ın Ağabeyi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Erkan Can'ın ağabeyi hayatını kaybettiTiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın Bursa'da yaşayan ağabeyi Ömer Can, evinde ölü bulundu.
Erkan Can
'ın ağabeyi hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın Bursa
'da yaşayan ağabeyi Ömer Can
, evinde ölü bulundu.
Bursa'nın merkez Yıldırım
İlçesi Bahçelievler
mahallesindeki evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Ömer Can'ın, yalnız yaşadığı öğrenildi. Eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, soruşturma başlatıldı.
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BURSA,(DHA
)
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:52 Kaynak: DHA
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