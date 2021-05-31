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BURSA HAYRİ TÜRKYILMAZ BİZİMLE DAİMA MUDANYA KAZANACAK - Son Dakika

BURSA HAYRİ TÜRKYILMAZ BİZİMLE DAİMA MUDANYA KAZANACAK

31.05.2021 15:17

BURSA'da Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, görevde bulunduğu 7 yılın değerlendirmesini yaptı.

BURSA'da Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, görevde bulunduğu 7 yılın değerlendirmesini yaptı. Hayri Türkyılmaz, "Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu güne ilk günkü heyecanla Mudanyamız için çalışıyoruz. Mudanya ile gurur duymaya devam edeceğiz. Bizimle daima Mudanya kazanacak" dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, görevde bulunduğu 7 yılın değerlendirmesini yapmak amacıyla Bursa basınıyla bir araya geldi. Restorasyon çalışması tamamlanan Taş Mektep'in bahçesinde düzenlenen toplantıya CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, İlçe Başkanı Ömer Aydın, CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Bozbey'in yanı sıra belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Kültürden sanata, sosyal belediyecilik örneklerinden turizme her alanda onlarca projeyi söz verdiği gibi hayata geçirdiğini kaydeden Başkan Hayri Türkyılmaz, "Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu güne ilk günkü heyecanla Mudanyamız için çalışıyoruz. Mudanya'nın geleceğini; kentimizin değerlerini koruyarak şekillendirirken, 7 yıllık hizmet maratonunda vardığımız noktada, ektiğimiz tohumların meyvelerini topluyoruz. Hesap verebilen, kaynaklarını etkin kullanan, tertemiz bir yönetim anlayışıyla, adil, tarafsız, kimsenin ötekileştirilmediği bir Mudanya'yı yaratmış olmanın gururunu yaşıyoruz. 30 Mart 2014'te Mudanyalı hemşerilerime 'Mudanya'da güzel şeyler olacak, Mudanya ile herkes gurur duyacak' sözünü vermiştim. Yine söz veriyorum: Mudanya ile gurur duymaya devam edeceğiz. Bizimle daima Mudanya kazanacak" diye konuştu.

MUDANYA'NIN TARİH VE TURİZM YILI

Mudanya'nın; tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yatırım dönemine girdiğini kaydeden Başkan Hayri Türkyılmaz, Tirilye'nin bu aşamada lokomotif olacağını söyledi. Türkiye'de ilk olarak Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi'nin, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelere anlatıldığını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, "Mudanya'daki kültür rotasını ayağa kaldıracak bir koruma sürecini başlattık. Tirilye'nin Cittaslow ağına katılımı için başvuru sürecimizi tamamladık. Tirilye'yi 7 proje bölgesine ayırdık. Uygarlık tarihinin bütün halkalarını yaşamış ve birbirine eklemiş bir kentten söz ediyoruz. Amacımız eski Tirilye'yi geleceğe taşımak. Bunun için öncelikle kent omurgasını ayağa kaldıracağız. Taş Mektep ve Tirilye Sanat Evi restorasyonlarımız tamamlandı. Taş Mektep, kentin tarihini ve kültürel özelliklerini yansıtan bir müze ve kültür merkezi olarak yaşatılacak. Dündar Evi, Tüccar Evi ve Zeytinyağı Müzesi'nin kamulaştırılmasıyla, sokak sağlıklaştırma projeleriyle, mimari projelerle, kötü durumdaki sivil mimarlık örneği yapıların yenilenmesiyle, bina cephe düzenleme çalışmalarıyla, bölge otoparkı ve yayalaşmış sokaklarıyla Türkiye'ye öncülük yapacak tarihi bir yerleşim haline gelecek" dedi.

"SÖZ VERDİK, GERÇEKLEŞTİRDİK"

Başkan Hayri Türkyılmaz, söz verdiği projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını da belirtti. Türkiye'nin en büyük kreş ve anaokulu Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'ni Mudanya'ya kazandırıldığını da kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 1. Etap çalışmaları sürüyor, 2. Etabın projesini tamamladık, ihalesini yapacağız. Mürsel Yaşam Parkı Projesi, ATAPARK, Tirilye Atatürk Parkı, Cumhuriyet Meydanı 1. Etap Projesi, Mudanya Hal Kahveleri Projesi gibi pek çok projeyi hemşehrilerimle buluşturduk" diye konuştu.

DAYANIŞMA KENTİ MUDANYA

Zeytin Dalı Projesi kapsamında her ay 4 bin 867 aileye destek verdiklerinin altını çizen Başkan Türkyılmaz, Uğur Böceği Projesi kapsamında ise 14 bin 216 kişiyi hastaneye ulaştırdıklarını, 13 bin 287 kişiye de evde sağlık hizmeti verdiklerini belirtti. Mudanya'da toprağın bereketinin hakça paylaşıldığını da vurgulayan Başkan Türkyılmaz, "Belediyemize ait arazi ve parklardan topladığımız zeytinleri zeytinyağı haline getiriyor, Zeytin Dalı'na kayıtlı ailelerimize dağıtıyoruz. Son iki yılda 2 bin 126 kişiye 16 bin 633 litre zeytinyağı dağıtımı yaptık. 2 bin 595 kişiye ücretsiz diyetisyen ve sağlık hizmeti sağlarken, yine belediyemiz bünyesinde bulunan psikolog da Mudanyalı danışanlarına hizmet vermeye devam ediyor. Tüm Mudanya'yı pandemi sürecinde çocuklar derslerinden geri kalmasın diye internet altyapısıyla buluşturduk. Dayanışmanın en güzel örneğini Mudanya'da sergiledik" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Tirilye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınların yöresel ve el emeği ürünleri de sergilendi. Başkan Hayri Türkyılmaz, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Program restorasyon çalışması tamamlanan Taş Mektep ve Tirilye Sanat Evi'nin inceleme gezisiyle sona erdi.

BURSA HAYRİ TÜRKYILMAZ BİZİMLE DAİMA MUDANYA KAZANACAK
BURSA HAYRİ TÜRKYILMAZ BİZİMLE DAİMA MUDANYA KAZANACAK
BURSA HAYRİ TÜRKYILMAZ BİZİMLE DAİMA MUDANYA KAZANACAK
BURSA HAYRİ TÜRKYILMAZ BİZİMLE DAİMA MUDANYA KAZANACAK

Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Mektep, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA HAYRİ TÜRKYILMAZ BİZİMLE DAİMA MUDANYA KAZANACAK - Son Dakika


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