Bursa iş dünyası 'Gücümüz Eşitliğimiz' zirvesinde buluştu

BURSA - Bursa iş dünyası, Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubuna bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu tarafından organize edilen 2. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi'nde buluştu. İş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcilerini bir araya getiren ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü'nün de katıldığı programda, kadın istihdamıyla ilgili örnek uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Yeşim Tekstil, BUSİAD ve BUİKAD koordinatörlüğünde oluşturulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu örnek bir program daha gerçekleştirerek 2. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesine imza attı. Podyum Davet'te gerçekleştirilen zirveye Bursa iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin yanı sıra, çeşitli sivil toplum örgütü yöneticileri ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü katıldı. Zirvenin açılışında söz alan Global Compact Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ve BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay katılımlarından dolayı tüm konuklara teşekkür ederek, hep birlikte 'kadın güçlenirse toplum güçlenir' mesajı verdi.

Türkiye'nin 169 alt hedeften 15'ine ulaştığını, yüzde 23'ünde hedeflerin oldukça uzağında olduğunu belirten Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, "Bugünkü değişim hızıyla gidilirse dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğindeki uçurumun kapatılması için 202 yıl gerekir. Bu uçurumu en hızlı şekilde kapatabilmemiz yolu ise hepimizin önce ailemizden başlayarak eğitim öğretime, kamu politikalarından iş hayatına kadar toplumun her alanında cinsiyet eşitsizliğine karşı topyekün mücadele etmemizden geçiyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki toplantısında açıklanan rakamlara göre, kadın ve erkeklerin iş gücüne katılım oranı eşit olsaydı bugünküne oranla ABD ekonomisi yüzde 8,7, Fransa ekonomisi yüzde 17, Japonya ekonomisi ise yüzde 14 daha büyük olacaktı" dedi.

Yeşim Tekstil'de 31 yıldır görev yapan Emine Yazbahar ise, "Yeşim Kreşi sayesinde iş hayatının içinde kalma şansı buldum. 2 çocuğunun Yeşim Kreşinde büyüdü. Çalıştığım yerde hayata geçirilen ve kadın çalışanların kişisel gelişimlerini destekleyen Kelebeğin Dünyası projesi de çok önemliydi. Ayrıca aldığım eğitimlerde günlük yaşantıma olumlu şekilde yansıdı" diye konuştu.

Global Compact Yaygınlaştırma Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi Programlar Müdürü Zeliha Ünaldı, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Konca Çalkıvik ve BM Nüfus FonuToplumsal Cinsiyet Programı Koordinatörü Meltem Agdük yer aldı. İkinci panelin konuşmacıları da Borçelik İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel, Coca Cola Türkiye Kurumsal iletişim Direktörü Servet Yıldırım ve Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ebru Bakkaloğlu Tüzecan oldu.

Panelistler sunumlarında, görev aldıkları kurumlarda hayata geçirilen kadın istihdamıyla ilgili örnek uygulamalardan bahsetti.