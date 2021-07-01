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Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti - Son Dakika

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

01.07.2021 15:18
Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti, System.String[]

Bursa'da yaklaşık 20 gün önce yoğun olarak gözlemlenen müsilajın (deniz salyası) etkisini yitirdiği görüldü.

Bursa'da yaklaşık 20 gün önce yoğun olarak gözlemlenen müsilajın (deniz salyası) etkisini yitirdiği görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da Gemlik Körfezi ve açıkları, Mudanya ilçesi açıkları ve Güzelyalı sahilinde, 20 gün önce etkili olan müsilaj tabakalarına rastlanmadı.

Söz konusu bölgelerde deniz yüzeyindeki durum havadan görüntülendi.

30 Haziran itibarıyla İstanbul'da 5 bin 11 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 165 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 776 metreküp, Çanakkale'de 882 metreküp ve Yalova'da 1930 metreküp olmak üzere Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlenmişti.

Gemlik Körfezi, Marmara Denizi, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti - Son Dakika


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