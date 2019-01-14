Bursa'nın 'Enerji'si 'Yeşil Karne' İle Yükseliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen '38. Enerji Verimliliği Haftası ve Yeşil Karne Projesi Tanıtım Toplantısı', Tayyare Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin çevre hassasiyetine dikkati çektiği konuşmasında, "Anayasamızın 56. maddesinde 'Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir' ifadesi yer alıyor. Bu doğrultuda çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda hem devlete hem de vatandaşlara görevler düşüyor. Herkes bu konuda duyarlı olmalı, "Sadece benim atığımı toplamamla bir şey olmaz" dememeli ve çevremize gereken değeri vermeliyiz" diye konuştu.

Eğitmenlerin emeği değerli

Bursa'da okullarda öğrencilerin su ve enerji verimliliği, sıfır atık konularında bilgilendirilmesi ve uygulamada başarılı olan okulların da yılsonunda 'Yeşil Karne' ile ödüllendirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Yeşil Karne' protokolü imzalandığını hatırlatan Başkan Aktaş, bu konuda çok yoğun bir çalışma yapıldığını kaydetti.

Protokol ile ilkokul 3. ve 4. sınıflardan yaklaşık 50 bin öğrenciye enerji verimliliği ve çevre bilincinin arttırılmasına yönelik eğitimler verileceğinin vurgulandığı toplantıda, Başkan Aktaş, "Eğitimlerde çocuklarımıza su ve enerji tasarrufu, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması ve geri dönüşüm konularında bilinç oluşturulması sağlanacak ve bu çerçevede 'Yeşil Karne' projesi uygulanacak. Bu konuda eğitimcilerimizin emeği ve katkısı çok önemli. Çünkü çocuklarımıza enerji verimliliği ve eldeki kaynakların korunması bilincinin verilmesinde sorumluluk taşıyorlar" dedi.

"Kaynak verimliliği önemli"

Yeşil Karne projesi içinde yer alan ve tüm Türkiye'de başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' için Bursa'daki okullarda ve Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinde çalışmalara hız verildiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Nüfus ve tüketimin hızla artması ve kaynakların sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesi büyük önem taşıyor. Bu proje ile okullarda kağıt, karton, cam, plastik, metal atıkları, atık pil, bitkisel atık yağların yanı sıra organik atık, yemek ve ekmek artıkları gibi tüm atıklar kaynağında ayrı biriktirilecek ve geri dönüşümü sağlanacak. Yeşil karne projesi ile okullarımızda su ve enerji tasarrufu ile sıfır atık bilincinin oluşturulması, israfın önlenerek sınırlı olan doğal kaynaklarımızın korunması ve oluşan atık miktarının en aza indirilmesi sağlanacak. Eldeki kaynakları ne kadar verimli kullandığımız çok önemli" diye konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de 'Yeşil Karne' projesinin Bursa için güzel bir uygulama olacağına inandığını söyleyerek, "Enerjiyi doğru zamanda, doğru yerde, doğru hedef ve ilkelerle kullanmalıyız. Enerjinin amacına uygun kullanımı önemli" diyerek, uygulamanın Bursa'ya değer katacağını belirtti.

Küçük adımların faydası büyük

Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Bursa Şube Başkanı Mustafa Uysal, Bursa'da refah seviyesinin artmasıyla çevre ve enerji verimliliği konularında da duyarlılığın arttığına değindi. ENVERDER'in kuruluş sürecini ve başarılı faaliyetlerini de anlatan Uysal, enerji verimliliği ve çevre odaklı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bugün atılan küçük adımlar, gelecekte, bu ülkenin hedeflediği noktaya ulaşmada büyük önem taşıyacak. Bu durum da ancak eğitimle, gençlerin ve çocukların konuyla ilgili doğru bilinçlenmeleri ile mümkün olacaktır. Türkiye enerji verimliliği alanında çok hızlı mesafe kat etti. Türkiye'de enerjiyi doğru kullanırsak dışa bağımlılığımız da kalmayacak" dedi.

Enerji verimliliğinin önemini vurgulayan Uysal, Bursa'nın enerji verimliliği ve tasarruf konularında en bilinçli kentlerden biri olduğunu ifade etti.

'Sıfır Atık' seferberliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Nalan Fidan, 'Sıfır Atık Projesi'nin, 'duyarlı tüketici' duygusuna sahip olunması ile tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması hedeflerini taşıdığını söyledi. Fidan, Bursa ve Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen çalışmaları da örneklediği sunumunda, "1 ton plastik poşetin üretimi ortalama 220 TL'dir. Ancak 1 ton plastik poşeti geri dönüştürmek ise 26 bin TL'ye mal oluyor" diyerek, plastik poşet kullanımının önlenmesi gerekliliğine dikkati çekti. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde geri dönüşümle ilgili personele yönelik eğitimler verildiğini de sözlerine ekleyen Fidan, konuşmasını, 'Sıfır Atık projesi sıfırdan başlar' ve 'Sıfır atıkla güzel bir gelecek hazırla' cümleleriyle noktaladı.

Çocuklar bilinçleniyor

Bursa İl Enerji Yönetim Birimi İl Enerji Yöneticisi Levent Yazıcı ise '38. Enerji Verimliliği Haftası'nın önemini vurguladı. Yazıcı, 'Yeşil Karne Projesi'nin detaylarını anlattığı sunumunda, çocukların enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi, enerji ve su tasarrufu sağlanmasına katkı konması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması gibi hedeflerle önemli bir projenin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Başkan Aktaş, programın sonunda katılımcılara, enerji yöneticisi belgelerini verdi. Mustafakemalpaşa İbn-i Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrencilerin atıklarla ürettikleri ürünlerin sergisi de büyük ilgi gördü. İbn-i Sina Özel Eğitim öğrencileri, atıklardan elde ettikleri ürünleri protokol üyelerine hediye etti.

Bursa'daki öğrencilerin enerji verimliliği konusunda bilgilendirilmesini ve uygulamada başarılı okulların yılsonunda 'Yeşil Karne ile' ödüllendirilmesini içeren protokol, israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi gibi konularda öğrencilerin bilinçlendirilmesini sağlayacak. 'Yeşil Karne' projesi kapsamında başarılı olan okullar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde mevcut'evep16 enerji verimliliği portalı yazılım programı' üzerinden, değerlendirme kriterlerine göre belirlenecek. Eğitim öğretim yılı sonunda Yeşil Karne alan okullara plaket ve benzeri ödüller verilecek ve öğrencilerin çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanmaları sağlanacak.