Çalıntı kablolar ve diğer inşaat malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Hisarcık, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gemlik'te inşatlardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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