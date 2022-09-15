Bursa'nın Gemlik ilçesinde bazı inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 5 inşaatta meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri belirlenen 2 şüphelinin Osmaniye Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Çalıntı kablolar ve diğer inşaat malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Gemlik'te inşatlardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika