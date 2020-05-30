Bursa'nın iş dünyasından büyüme değerlendirmesi - Son Dakika

Bursa'nın iş dünyasından büyüme değerlendirmesi

Bursa'nın iş dünyası, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyümesini değerlendirdi.

Bursa'nın iş dünyasından büyüme değerlendirmesi, System.String[]

Bursa'nın iş dünyası, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyümesini değerlendirdi.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk çeyreğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hem sağlık hem ekonomi anlamında zorluklarla geçtiğini aktardı.

Salgınının ekonomik durgunluğunun yavaş yavaş geride kaldığını belirten Matlı, "Kapanan iş yerleri tekrar açılmaya, iş yavaşlatan işletmeler, eski üretim kapasitesine ulaşmaya başlıyor. Şehirler arası ulaşımın serbest olması, sınır kapıları ve gümrüklerin açılmasıyla iç ve dış ticaret hız kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlıklı ve kalıcı bir büyüme için üretim odaklı, yüksek katma değerli üretim modelini her alanda hayata geçirmenin önemini vurgulayan Matlı, şöyle devam etti:

"Küresel ekonomiye ilişkin tedirginliklerin ve belirsizliklerin arttığı bir ortamda, aynı dönemde Avrupa Birliği (AB), yüzde 3,2, Avro Bölgesi ise yüzde 2,6 daralırken, Türkiye ekonomisi art arda 3 çeyrektir büyüdü. Pandemi nedeniyle yıl sonunda birçok ülkede ekonomik daralma yaşanırken Türkiye'de daha iyimser bir tablo beklentisi, reel sektörü motive edici bir durum. Ancak firmalarımız bu süreçte sermaye anlamında ciddi sıkıntılar yaşadı. İşletmelerimizin üretim, yatırım ve istihdamını aralıksız sürdürmeleri için bir süre daha desteklenmeye ihtiyacı var. Finans sektörü ile reel sektörü, ortak bir paydada ve mutlak suretle buluşturmak gerekiyor."

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan da yılın ilk çeyreğinde birçok ülkenin ekonomisinde ciddi anlamda daralma yaşandığına dikkati çekti.

Yılın ilk çeyreğindeki büyümede yüzde 6,2 oranında genişleyen sanayi üretiminin payının önemli olduğunu ifade eden Çağan, şunları kaydetti:

"Avrupa'da 12 ülkede daralma gözlenirken, Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyümesi çok olumlu bir tablo. Pandemi etkisiyle ikinci çeyrek rakamları, küçülme olarak gelecektir. Üretimin durduğu, fabrikaların çalışmadığı 2 ayı geride bıraktık. Bu ayları telafi etmek kolay olmayacak. Fakat ilk çeyrekteki bu büyüme rakamı bize gösteriyor ki salgın yaşanmasaydı Türkiye 2020'de beklentilerin çok üzerinde büyüyecekti. Dünyada ekonomi çarklarının hızlanacağı bir ikinci yarıyılın başlamasını ümit ediyoruz. Türkiye'yi tercih eden ülkelerin, özellikle tedarik zincirini çeşitlendirmek isteyen yabancı şirketlerin sayısının artacağına inanıyorum. Esas sınav şimdi başlıyor; yaşanan bu küresel krizden çıkışta, Türkiye'nin daha cazip bir ülke olması, bir fırsat oluşturabilir."

Ekonomi, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 11:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın iş dünyasından büyüme değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi

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