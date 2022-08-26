Kırsal Narlıdere Mahallesi Okul Sokak'taki bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da samanlıktaki yangında traktör ve tarım aletleri yandı - Son Dakika

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