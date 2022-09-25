Araçta yapılan aramada trafodan kesilen yaklaşık 30 kilogram bakır kablo, trafo şalteri ve el aletleri ele geçirildi, şüpheliler K.Y. (24), M.A. (24), C.G. (23) ve A.Ç. (42) gözaltına alındı.

75. Yıl Mahallesi Doğa Sokak'taki elektrik dağıtım şirketine ait trafodan hırsızlık yapılması üzerine Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da trafodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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