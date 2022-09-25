Bursa'da trafodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da trafodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

25.09.2022 11:44
Bursa'da trafodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde trafodan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde trafodan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

75. Yıl Mahallesi Doğa Sokak'taki elektrik dağıtım şirketine ait trafodan hırsızlık yapılması üzerine Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların olay yerine taksiyle geldiklerini tespit eden ekipler, ticari aracı Millet Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada trafodan kesilen yaklaşık 30 kilogram bakır kablo, trafo şalteri ve el aletleri ele geçirildi, şüpheliler K.Y. (24), M.A. (24), C.G. (23) ve A.Ç. (42) gözaltına alındı.

Zanlıların çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu, K.Y'nin 5 hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da trafodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da trafodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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