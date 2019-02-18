Bursa standı Arapların ilgisini çekti
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığındaki Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri pazarının en önemli üçüncü turizm fuarı kabul edilen 9. Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı'nda Bursa'nın tanıtımını yaptı.
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
başkanlığındaki Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği, Ortadoğu ve Körfez
ülkeleri pazarının en önemli üçüncü turizm fuarı kabul edilen 9. Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı'nda Bursa'nın tanıtımını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:50
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