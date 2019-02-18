Son Dakika Haberleri: Bursa standı Arapların ilgisini çekti

Bursa standı Arapların ilgisini çekti

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığındaki Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri pazarının en önemli üçüncü turizm fuarı kabul edilen 9. Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı'nda Bursa'nın tanıtımını yaptı.

Bursa standı Arapların ilgisini çekti, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığındaki Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri pazarının en önemli üçüncü turizm fuarı kabul edilen 9. Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı'nda Bursa'nın tanıtımını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:50 

Orta Doğu, Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi
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