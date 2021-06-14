Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, 22 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 8'incisi düzenlenen "Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 22 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Balkanların önemli tiyatro gruplarını Bursalı tiyatroseverlerle buluşturacak festival, Kültür Park Açıkhava Sahnesi'nde Kosova Mitrix Kültür Tiyatrosunun "Taçsız Kraliçeler" oyunuyla, 22 Haziran Salı akşamı perdelerini açacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm önlemlerin alınacağı ve birer aralık ile koltuk satışının yapılacağı etkinlikte ayrıca Van Devlet Tiyatrosunca "Umut Kavşağı", Arnavutluk ekibince "Doktor Shuter", Yunanistan'dan gelen grubun "Heykeller Bekliyor", Kuzey Makedonya'nın "Karaağaçlar Altında", Ankara Devlet Tiyatrosunun "Bizim Yunus", Sırbistan'ın "Kendi İyiliğin İçin" ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun "Venedik Taciri" oyunları sahneye konulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt, 2014 yılında Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nin ilkini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Etkinliğin Balkan insanına dair tüm duyguların, karşılıklı bilgi ve kültür paylaşımının ve kurulacak dostlukların bir parçası olmaya devam edeceğini vurgulayan Kurt, "Geçtiğimiz yıl başlattığımız ancak pandemiden dolayı tamamlayamadığımız festivalimizi bu yıl tüm önlemleri alarak Kültür Park Açıkhava Sahnesinde tiyatroseverlerle buluşturmayı planlıyoruz. Balkanların ve Türk tiyatrosunun seçkin eserlerinin sahneleneceği etkinliğimize herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan ise festivalin Balkanlar ile Bursa arasındaki tarihi, ekonomik ve kültürel bağları her geçen yıl daha da güçlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu yıl festivalimiz pandemi nedeniyle aylardır evlerine kapanan vatandaşımıza moral olacak. Biz de çok özlediğimiz meslektaşlarımızla ve Bursalı sanatseverlerle açık havada buluşma fırsatı yakalayacağız. Çok mutlu ve heyecanlıyız."