Son Dakika Haberleri: Bursa)ünlü Oyuncu Erkan Can'ı Yıkan Haber...ağabeyi Evinde Ölü Bulundu

Bursa)ünlü Oyuncu Erkan Can'ı Yıkan Haber...ağabeyi Evinde Ölü Bulundu

21 dakika önce

(BURSA)Ünlü oyuncu Erkan Can'ı yıkan haber...Ağabeyi evinde ölü bulunduBURSA - Bursalı usta oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi evinde ölü bulundu.

(BURSA)Ünlü oyuncu Erkan Can'ı yıkan haber...Ağabeyi evinde ölü bulundu

BURSA - Bursalı usta oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi evinde ölü bulundu.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, Bursa'daki evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde yalnız kalan 74 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Eve giren arkadaşları Can'ın hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi olan Ömer Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla tahkikat başlatırken Can'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Acı haberi dizi setinde aldı
Son zamanların sevilen dizisi Çarpışma'nın babacan polis müdürü Haydar'ı canlandıran Erkan Can, ağabeyinin ölüm haberini dizi setinde öğrendi. Acı haberle yıkılan usta oyuncunun Bursa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi. 74 yaşındaki Ömer Can'ın otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın toprağa verileceği öğrenildi. Usta oyuncu Erkan Can'ın 37 sinema filmi, 20'nin üzerinde de dizi filmi bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:35 Kaynak: İHA

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