Bursalı dağcılar, Asya'nın en yüksek noktasında Türk bayrağı açtı

BURSALI dağcılar, Asya'nın en yüksek dağı olan İran'daki Demavend'e tırmandı. Dağcılar, zirvede Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk posteri açtı.

Bursa Sınır Tanımayan Dağcılar Spor Kulübü üyesi Ethem Kuruçay ile 6 arkadaşı, geçen hafta İran'a giderek, 5 bin 610 metre yüksekliğinki Demavend Dağı'na tırmandı. Dağcılar, Asya'nın en yüksek, dünyanın ise en yüksek ikinci volkanı konumundaki zirveye yakın noktalarda kükürt gazı çıktığı için yarı aktif kabul edilen Demavend'in zirvesinde, Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. Zorlu geçen tırmanışlarını başarıyla tamamladıklarını söyleyen Ethem Kuruçay, "Yolculuk ve tırmanışımız 11 gün sürdü. Zirveye ulaştığımızda tüm yorgunluğumuzu unuttuk. Önümüzdeki günlerde farklı ülkelerde bulunan dağlara da tırmanış yapmayı hedefliyoruz" dedi.