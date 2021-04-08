Son dakika haberi... Bursalı şehit gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır, memleketi Bursa'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılması beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopteri hava muhalefeti dolayısıyla iniş yapamadı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/ YPG terör örgütleri ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesi askeri uçakla Yenişehir Havaalanına getirildi. Burada askerlerin omuzlarında ambulansa koyulan Türk bayraklı tabut, ardından şehidin ailesinin yaşadığı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki baba ocağına götürüldü. İnegöl Organize Sanayi Camii'ne getirilen şehidin cenazesine; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılması beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopteri hava muhalefeti sebebiyle iniş yapamayınca, Bakan Soylu cenazeye katılamadı.

Baba Hasan Çakır ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Saniye Çakır ve eşi Gülşah Çakır gözyaşları içinde şehidi son yolculuğuna uğurladı. Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın 2 ay önce nikah kıydığı, pandemi sebebiyle düğününü ertelediği öğrenildi. Çakır, kılınan namazın ardından İnegöl şehitliğine defnedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziye için gelmesi bekleniyor.

(Seyfettin Aras/İHA)