Bursalıların yüreğine su serpen açıklama: "Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var" - Son Dakika

Bursalıların yüreğine su serpen açıklama: "Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var"

31.12.2020 15:26

Bursalıların yüreğine su serpen açıklama: "Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DSİ verilerine göre son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'nın, hiç yağış olmasa bile 75 günlük suyu olduğunu belirterek, "Kısa, orta ve uzun...

Bursalıların yüreğine su serpen açıklama: "Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DSİ verilerine göre son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'nın, hiç yağış olmasa bile 75 günlük suyu olduğunu belirterek, "Kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlarımız var. Kimse paniğe kapılmasın, ancak suyun tasarruflu kullanılması hususunda herkesin üzerine düşen görevler var" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye genelinde yaşanan genel kuraklık sorununun Bursa'ya yansımalarını değerlendirdi. Pandemi sürecinde Türkiye sürekli maske, mesafe ve temizliği konuştuğunu, temizliğin ise en önemli unsurunun su olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Son 30 yılın en kurak yılı ve son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiriyoruz. Şükürler olsun biz 2020 yılı içerisinde hiçbir şekilde tamiratlar dışında insanımıza su kesintisi yaşatmadık. Bu konuda makro planlar yapıyoruz. Kısa ve orta vadeli çalışmalarımız var. Gölbaşı'nın da sürece katılması ile alakalı yapılacak çalışmalar var. Ama asıl bizim hedef projemiz, Çınarcık Barajı. Dönemimiz içerisinde bitirmeyi arzu ediyoruz. Ocak sonuna kadar inşallah Çınarcık Barajı'nın projesini DSİ'den alıyoruz. Çınarcık Barajı'ndan suyun Bursa'ya ulaştırılması, 4 tane depo ve arıtma tesisi ile desteklenmesi gibi tarihi bir proje. İnşallah bu şehrin envanterine Nilüfer ve Doğancı Barajı'ndan sonra Çınarcık Barajı'nı katacağız" dedi.

Kimse paniğe kapılmasın

Şu an Nilüfer ve Doğancı Barajı'nın olduğu bölgede yağış olmamasından kaynaklanan ciddi sıkıntılar olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bursa'da son 30 yıl içerisinde 20 Kasım tarihinden sonra hiçbir şekilde kuyu takviyesi yapılmamış. Ama bu yıl yaşadığımız bu kuraklık maalesef takviyenin kış boyu devam etmesine neden oldu. Allah'a şükürler olsun öngörümüz o kadar iyiymiş ki 2019 yılı sonu ve 2020 yılında 75 tane yeni su kuyusu açtık. Eğer açmasaydık, biz Bursa'da şu an su kesintileri yapmak zorunda kalabilirdik. Normal şartlar altında hiçbir yağış olmasa bile 75 günlük suyumuz var, beklenen yağışlar var. Bunun yanında kısa vadeli takviye etmeyi düşündüğümüz bazı kaynaklar da var. Hemşehrilerimizin su sıkıntısı yaşanmaması adına elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Hiç kimse bu konuda paniğe kapılmasın ama inancımızın gereği olarak da israf haramdır. İsraf etmeden doğru ve sağlıklı bir şekilde kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. Tasarruflu olup, sorumluluklarımızı yerine getirelim" diye konuştu.

Başkan Aktaş, pandemi sürecine rağmen sağlıklı içme suyunun kentin her köyesine ulaştırılması için yoğun bir çaba harcadıklarını, 70-80 yıldır içme suyu olmayan 30-40 haneli köylere bile 2020 yılı içinde sağlıklı içme suyunu ulaştırdıklarını da sözlerine ekledi.

Bursalıların yüreğine su serpen açıklama: Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var
Bursalıların yüreğine su serpen açıklama: Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var
Bursalıların yüreğine su serpen açıklama: Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var
Bursalıların yüreğine su serpen açıklama: Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var
Bursalıların yüreğine su serpen açıklama: Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var
Bursalıların yüreğine su serpen açıklama: Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var
Bursalıların yüreğine su serpen açıklama: Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var

Su Kesintisi, Çınarcık, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursalıların yüreğine su serpen açıklama: 'Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir takasta Marcao'yu talep etti Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi "Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, FETÖ soruşturmasından açığa alındı Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok
Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir         
16:24
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı         
15:57
Emre Belözoğlu'ndan dedikodulara sert tepki: Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız Emre Belözoğlu'ndan dedikodulara sert tepki: Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız         
15:39
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek         
14:50
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira         
13:40
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor 2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 16:49:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursalıların yüreğine su serpen açıklama: "Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei