Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı! - Son Dakika
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Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!

Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!
21.07.2026 10:41
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Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Bir süredir aşk yaşadığı Batu Son ile ilişkisiyle ilgili merak edilen soruları da yanıtlayan Terim’den dikkat çekici açıklamalar geldi.

Fatih Terim’in kızı Buse Terim iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliklerini bitirdikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Batu Son’la olan ilişkisini açıklamıştı.

Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!

“İLK GÖRDÜĞÜM ANDA GÖZÜME ÇARPMIŞTI”

Buse Terim'e sevgilisiyle nasıl tanıştığı soruldu. Terim bu soruya, "Sevgilimle Baby On The Fest'te tanıştık. O yüzden Baby On The Fest'in hayatımda artık manevi olarak ayrı bir yeri var. Batu'yu ilk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı; daha o an etkilenip kim olduğunu çok merak etmiştim. İyi ki de etmişim." ifadelerini kullandı.

Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!

“AİLENİZ YENİ İLİŞKİNİZ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?”

'Aileniz yeni ilişkiniz hakkında ne düşünüyor?' sorusuna ise, "Ailem her şeyden önce hayatıma, kararlarıma ve seçimlerime saygı duyuyor. Ben 36 yaşında, kendi ayakları üzerinde duran, kendi hayatını kurmuş bir kadınım. Bu yüzden yaptığım seçimlerin ve hayatımla ilgili verdiğim kararların sorumluluğu da bana ait. Hayatımda hiçbir şeyi ailemden saklamam, onlara yalan söylemem. Aramızdaki ilişkinin temelinde karşılıklı güven, saygı ve açık iletişim var." ifadelerini kullandı.

Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!
Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!

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Son Dakika Buse Terim Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı! - Son Dakika

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