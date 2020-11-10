Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Kahramankazan ilçesinde törenle anıldı.

Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Törende Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Atatürk'ü anlatan şiirler okudu.

Törende konuşan öğretmenlerden Gülbahar Ozan, Atatürk'ün, yaşamını milletine adayan ölümsüz bir lider olduğunu belirterek, "Atatürk, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet kuran ölümsüz bir lider, mümtaz bir devlet adamı ve büyük bir komutan, aynı zamanda bir dahidir." dedi.

Törene Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Sadettin Karakan, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.