Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Artvin'in Arhavi ilçesinde anıldı.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine, Kaymakam Kamil Güzel, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Garnizon Komutanı Mehmet Ali Emirhan Uysal, İlçe Emniyet Müdürü Sefer Yerebakan, İlçe Jandarma Komutanı Engin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Arslanoğlu, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile birlikte göndere çekilen Türk bayrağı yarıya indirildi.
Daha sonra Arhavi Fen Lisesi öğrencisi Dilara Çarboğa "Mustafa Kemaller Tükenmez" adlı şiiri okudu.
- Kaynak: AA
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