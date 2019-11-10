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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Kırklareli'nde anıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Kırklareli'nde anıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesince Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yeliz Taner, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Tankçı Yüzbaşı İrfan Şirin de Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir sunum yaptı.

Tören, kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve oratoryo gösterisi ile sona erdi.

Törene, Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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