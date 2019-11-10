Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Boyabat'ta anıldı.

Hükümet Konağı önündeki törene, Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkan Vekili Osman Yeğin, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Aksoy'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, Belediye Başkan Vekili Osman Yeğin ve diğer ilgililer de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki programda ise öğrenciler tarafından hazırlanan anma etkinliği gerçekleştirildi.