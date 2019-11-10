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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Giresun'un Güce, Eynesil ve Doğankent ilçelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında törenlerle anıldı.

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Giresun'un Güce, Eynesil ve Doğankent ilçelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında törenlerle anıldı.

Güce ilçesindeki tören belediye binası önünde gerçekleştirildi.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Eynesil

Eynesil ilçesindeki tören ise Kaymakamlık binası önünde gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan anma töreninde, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Anma etkinlikleri Eynesil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda devam etti. Buradaki törende öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Doğankent

Doğankent ilçesinde Kaymakamlık binası önünde yapılan törende, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Doğankent Anadolu Çok Programlı Lisesinde devam edilen anma töreninde öğrenciler şiirler okudu.

Kaymakam Tuncay Karataş, burada yaptığı konuşmada, milletini ve memleketini yok olmaktan kurtaran, bağımsızlığına kavuşturan, aynı zamanda mazlum milletlere devrimleriyle ışık tutan Mustafa Kemal Atatürk'ün son yüzyılın en büyük devlet adamı olduğunu söyledi.

Karataş, vefatının 81'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile vatan uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ettiklerini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk, Doğankent, Eynesil, Güce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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