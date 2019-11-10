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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı, Nizip ve Araban ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı, Nizip ve Araban ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

İslahiye Demokrasi Meydanı'ndaki törende, İslahiye Kaymakamlığı, 106. Topçu Alay Komutanlığı ve İslahiye Belediye Başkanlığına ait çelenkler, Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Tören, iki dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Daha sonra İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde devam eden törende, öğrenciler şiir okudu, oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.

Törene, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkan Vekili Fetiye Arıkan, 106. Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Nurdağı

Nurdağı ilçesinde de Hükumet Konağı bahçesinde tören düzenlendi.

Nurdağı Kaymakamlığı ve belediyesine ait çelenkler, Atatürk Anıtı'na sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla son buldu.

Anma programı daha sonra Kaymakamlık Konferans Salonunda devam etti. Programa Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Nizip

Nizip ilçesinde de Kültür Park'ında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Nizip Ticaret Borsası Konferans Salonunda anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Programa Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt, Nizip İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Araban

Araban ilçesinde de Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören, daha sonra Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Salonu'ndaki etkinliklerle devam etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Nurdağı, Araban, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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