Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Tokat'ın Erbaa, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Erbaa Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saatlerin 09.05'i gösterdiği sırada sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erbaa Belediye Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Kaymakam Mustafa Temiz, Belediye Başkan Vekili Yunus Emre Kazandır, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Turhal

Turhal Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Kaymakam Ali Gökay ve Belediye Başkanı İlker Bekler'in çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Bazı vatandaşların Atatürk Anıtı önüne karanfil bıraktığı törene, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Kara, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Yeşilyurt

Hükümet konağı önünde düzenlenen tören, Kaymakam Muhammed Sait Baytok ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saatlerin 09.05'i gösterdiği sırada sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı tören, öğrencilerin Atatürk konulu şiirleri okumasıyla sona erdi.