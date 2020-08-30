Büyük Zaferin 98'inci yıl dönümü - Son Dakika

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri şehitliğe geçti. Burada şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı, dua edildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur