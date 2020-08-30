Büyük Zaferin 98'inci yıl dönümü - Son Dakika

Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri şehitliğe geçti. Burada şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı, dua edildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:15 - Kaynak: AA
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