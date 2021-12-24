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Büyükada'da aynı gece 4 iş yerinden içki ve sigara çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Büyükada'da aynı gece 4 iş yerinden içki ve sigara çalan hırsızlar yakalandı

24.12.2021 12:29

BÜYÜKADA'da aynı gece 4 farklı iş yerine girerek içki ve sigara çalan İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

BÜYÜKADA'da aynı gece 4 farklı iş yerine girerek içki ve sigara çalan İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı

Büyükada'da 20 Aralık tarihinde aynı gece 4 farklı iş yerine giren şüpheliler, 30 şişe içki, 50 karton sigara ve nakit para çaldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. İl genelinde emniyet birimleriyle yapılan ortaklaşa çalışmanın sonucunda 3 şüphelinin Gaziosmanpaşa'da bir iş yerinde çalıştığı belirlendi. Yapılan çalışmaların devamında İran uyruklu R.N. (20), A.G. (21) ve A.M. (20) isimli 3 şüpheli çaldıklarıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Büyükada'da aynı gece 4 iş yerinden içki ve sigara çalan hırsızlar yakalandı
Büyükada'da aynı gece 4 iş yerinden içki ve sigara çalan hırsızlar yakalandı
Büyükada'da aynı gece 4 iş yerinden içki ve sigara çalan hırsızlar yakalandı
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Hırsızlık, Büyükada, Sigara, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükada'da aynı gece 4 iş yerinden içki ve sigara çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükada'da aynı gece 4 iş yerinden içki ve sigara çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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