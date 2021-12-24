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Büyükada'da iş yerlerinden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Büyükada'da iş yerlerinden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

24.12.2021 10:14

Büyükada'da 4 iş yerinden 30 şişe içki, 50 karton sigara ve 350 lira çaldıkları iddia edilen İran uyruklu 3 kişi, tutuklandı.

Büyükada'da 4 iş yerinden 30 şişe içki, 50 karton sigara ve 350 lira çaldıkları iddia edilen İran uyruklu 3 kişi, tutuklandı.

Büyükada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta gece saatlerinde 4 farklı işletmeden 30 şişe içki, 50 karton sigara ve 350 lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, Gaziosmanpaşa'da bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, İran uyruklu şüpheliler R.N. (20), A.G. (21) ve A.M. (20) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anı iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükada'da iş yerlerinden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı
Büyükada'da iş yerlerinden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı
Büyükada'da iş yerlerinden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

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Büyükada, Sigara, Aralık, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükada'da iş yerlerinden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükada'da iş yerlerinden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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