Duşa giren adam, boğazından bıçaklanan karısını kanlar içerisinde buldu

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İstanbul Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde Özbekistan uyruklu Mohri Ereshova sitede eşi ve bir akrabası ile birlikte yaşıyordu.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Eşi ve akrabası işe gittiklerinde bir süre sonra aradıklarında Ereshova'ya ulaşamadı. İş çıkışı eve gelen eşi kapıyı çaldığında cevap gelmezken, adam evin penceresinden içeri girdi. Evi aradığında banyoya giren adam gördüğü manzara karşısında büyük bir şoke oldu. Kocası, karısı Mohri Ereshova'yı boğazından bıçak darbesi almış şekilde kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

YAKINLARININ İFADESİ ALINACAK

Yapılan incelemenin ardından Ereshova'nin yakınları ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken kadının cansız bedeni ise adli tıp morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor.