Olay, saat dün 15.00 sıralarında Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'nda denizdeki iki grup tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Denizde gruptakiler tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İstanbul

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE DENİZDEKİ İKİ GRUP ARASINDA KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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