Büyükçekmece'de rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu - Son Dakika

Büyükçekmece'de rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu

6 saat önce

Büyükçekmece'de D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen bir aracın içinden açılan ateş sonucu 1 gece bekçisi yaralandı.

Büyükçekmece'de D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen bir aracın içinden açılan ateş sonucu 1 gece bekçisi yaralandı. İçinden ateş edilen otomobil kaçtı. Uzun bir kovalamaca sonunda yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 03.00 sularında Büyükçekmece Kumburgaz mevkii D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yakındaki bir gece kulübünden çıkan kişiler yolda ilerlerken otomobilin içinden rastgele ateş ettiler. Silah seslerini duyup yola çıkan gece bekçilerinden biri bu sırada atılan mermilerden birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Ateş eden kişiler olay yerinden kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

BEKÇİNİN DURUMU AĞIR

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaralanan gece bekçisi olay yerine gelen ambulansla Özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan gece bekçisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KAÇAN SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI

Açtıkları ateş sonucu bir gece bekçisini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan 2 kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği noktaya şerit çekerek yerdeki boş mermi kovanlarını incelemek üzere muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Büyükçekmece'de rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu

D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:35 Kaynak: DHA
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