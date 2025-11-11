Büyükçekmece'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Büyükçekmece'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Büyükçekmece\'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı
11.11.2025 04:02  Güncelleme: 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Büyükçekmece\'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Haber Videosu

Büyükçekmece'de otomobil içinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 kişi hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de otomobil içerisindeki 4 kişi arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin 3 arkadaşına açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

3 ARKADAŞINI VURUP KAÇTI

Mimar Sinan Merkez Mahallesi D100 Otoyolu Aksaray istikametinde seyir halindeki otomobilin içinde bulunan 4 kişi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonucu 1 kişi otomobil içinde beraber seyahat ettiği diğer 3 kişiye ateş etti. Şahıs ardından otomobilden inerek yaya olarak kaçtı. Birden fazla el silah ateşlenen saldırıda otomobilin içinde bulunan 3 kişiden ikisi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Seyir halindeyken arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

POLİS EKİPLERİ SALDIRGANI ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının yapıldığı yere sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, aracın içinde inceleme yaptı.

Seyir halindeyken arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Saldırı sonrası kaçan saldırgan için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Hayatını kaybeden kişiler cenaze nakil aracı ile Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaralanan kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeyken arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Kavga, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Büyükçekmece'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu Atatürk'ün portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu
San Antonio’da silahlı saldırı: 3 ölü San Antonio'da silahlı saldırı: 3 ölü
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
Yeni bir sayfa mı açılıyor Lucas Torreira’dan Demet Özdemir hamlesi Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi
CHP kurultay davasında gerekçeli karar İstinaf detayı dikkat çekti CHP kurultay davasında gerekçeli karar! İstinaf detayı dikkat çekti
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk’ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ü andı herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

08:14
Bahis skandalında çarpıcı tablo Bu takımın 31 futbolcusundan 18’i bahis oynamış
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış
07:40
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan ABD’de Esed çağrısı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ABD'de Esed çağrısı
07:25
Beyaz Saray’daki görüşmeye Trump’ın Erdoğan sözleri damga vurdu
Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu
07:18
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKKYPG kararı
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı
02:32
Furkan Bölükbaşı “Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit“ suçundan gözaltına alındı
Furkan Bölükbaşı "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçundan gözaltına alındı
00:17
Cezaevinde 27 mahkumun cansız bedeni bulundu Yetkililer 2 ihtimal üzerinde duruyor
Cezaevinde 27 mahkumun cansız bedeni bulundu! Yetkililer 2 ihtimal üzerinde duruyor
00:03
Beyaz Saray’da üçlü zirve ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi
21:29
Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
20:30
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım Sezar yaptırımları kaldırıldı
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım! Sezar yaptırımları kaldırıldı
20:11
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu
19:08
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK’ye sevk edildi İşte o isimler
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 08:43:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.