Büyükçekmece'deki gürültü cinayetinin sanığı: Korkutmak için ateş ettim - Son Dakika

Büyükçekmece'deki gürültü cinayetinin sanığı: Korkutmak için ateş ettim

13.10.2020 12:29
Büyükçekmece'deki gürültü cinayetinin sanığı: Korkutmak için ateş ettim, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE'de 5 Şubat 2020'de evinin önünde gürültü yaptıkları iddiasıyla 3 gence av tüfeğiyle ateş eden ve Ahmetcan Avşar'ı (19) öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Şaban Eksil (43) ilk kez hakim karşısına çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE'de 5 Şubat 2020'de evinin önünde gürültü yaptıkları iddiasıyla 3 gence av tüfeğiyle ateş eden ve Ahmetcan Avşar'ı (19) öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Şaban Eksil (43) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Eksil, korkutmak için ateş ettiğini  söyledi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şaban Eksil, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, olayda hayatını kaybeden Ahmetcan Avşar'ın annesi Yasemin Avşar, babası Kadir Avşar ile kız kardeşi Nur Sema Avşar katıldı. Duruşmada müşteki olarak yer alan Eray Takniş ve taraf avukatları da yer aldı.

KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM

İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Şaban Eksil savunmasında, olay günü rahatsız olduğunu ve gece 3-4 gibi yüksek ses müzik duyduğunu öne sürerek "Dışarıdakilere 'Gidin' dedim, onlar da 'Sana mı soracağız' dediler. Onlara ailemle yaşadığımı söyledim. İçlerinden biri tuvaletini yaptı. Beni zorla aşağıya çağırdılar. Ben de korkutmak için bir iki el ateş ettim. İlla 'Aşağıya in' dediler. Bir, iki el daha ateş ettim, kesinlikle onların üzerine ateş etmedim. Üzerlerine ateş etsem 150 bilye var, hepsi üzerlerine gelirdi. Vurmak istesem mesafe 10 metreydi." dedi.

POLİSİ ARAMADIM

Hedef gözeterek ateş etmediğini yineleyen sanık Eksil, savunmasını şu şekilde sürdürdü: "Bana 'Aşağıya in, karının arkasına saklanma' dediler. Olayın gerçekleştiği yer karanlık bir yerdi. Biz mahalle sakini olarak rahatsızdık. Oraya arabayla gelerek vakit geçirirler. Biz daha önce polise 5-6 defa söyledik. Belediyeye de şikayetlerimiz oldu. Olay günü ani gelişti, polisi aramadım"

AHMETCAN 'VURULDUM' DEDİ

Müşteki Eray Takniş ise olay günü arkadaşları Ahmetcan Avşar ve Erkan Durmuş ile buluştuğunu dile getirerek "Manzarası olduğu için olay yerindeydik. Oturup cep telefonundan müzik dinliyorduk, arabada ses sistemi yok ya da gürültülü bir konuşma da yoktu. Aracın pencereleri kapalıydı. Arkadaşım olan maktul Ahmetcan Avşar tuvaletini yapmak için arabadan indi. Ahmet dışarıdayken gürültü duyduk. Kapılar kapalı olduğu için ne konuşulduğunu duymadım. Erkan Durmuş indikten sonra silah sesi geldi." diye konuştu.

Takniş, silah sesi duyunca arabadan indiğini belirterek "Ben de arabadan indim, Erkan bana binayı göstererek 'Yukarıdan küfrediyor' dedi. Ben duymadım. Hemen sonrasında binadan üzerimize doğru ateş edildi. Arabayı çalıştırdım, Ahmetcan 'Vuruldum' dedi. Peşimizden de ateş edildi. Yolda polisleri görüp durumu anlattım. Şikayetçiyim." dedi.

Maktul Ahmetcan Avşar'ın ailesi sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

TUTUKLULUĞU DEVAM ETTİ

Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Büyükçekmece'de bulunan Serinpınar Caddesi üzerinde 3 gencin 5 Şubat 2020'de boş alanda oturduğu anlatıldı. Sanık Şaban Eksil'in evinin söz konusu boş alana 50 metre uzaklıkta olduğu ifade edilen iddianamede, taraflar arasında ses konusunda tartışma çıktığı belirtildi.

Sanık Eksil'in 3 gencin üzerine av tüfeğiyle 5 kez ateş ettiği, Ahmetcan Avşar'ın 5 adet iri saçma tanesiyle yaralandığı ve sonrasında hayatını kaybettiği iddianamede kaydedildi. İddianamede maktul Avşar'ın arkadaşları Eray Takniş ve Erkan Durmuş'un olay sırasında yaralanmadığı belirtildi.

İddianamede sanık Şaban Eksil'in "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken,  "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.


- İstanbul

Büyükçekmece, Hakim, Dava, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'deki gürültü cinayetinin sanığı: Korkutmak için ateş ettim - Son Dakika

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