Büyükelçi Arslan Güven Mektubunu Sundu
1 saat önce
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller'e güven mektubunu sundu.
Türkiye
'nin Birleşmiş Milletler
(BM
) Cenevre
Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller'e güven mektubunu sundu.
Moller, İsviçre
'nin Cenevre kentindeki görevine başlayan Büyükelçi Arslan'ı, BM Cenevre Ofisi'nde kabul etti.
Arslan, Moller'e güven mektubunu sundu.
2016'dan bu yana Cumhurbaşkanı
Dışişleri Başdanışmanı olarak görev yapan Büyükelçi Arslan, öncesinde de Türkiye'nin Lahey
Büyükelçisi olarak görev almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:50 Kaynak: AA
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