Büyükelçi Elferts'ten 'kara liste' uyarısı

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, bazı Türk vatandaşlarının Letonya vizesi almalarına rağmen ülkeye giriş yapmadığını belirterek, Benim tavsiyem vize aldıysanız mutlaka Letonya'ya giriş yapın, yoksa kara listeye alınırsınız dedi.

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Manavgat- Letonya İş Forumu'na katıldı. Büyükelçi Elferts, forumun ardından Kaymakam Mustafa Yiğit ve Belediye Başkan Vekili Erşan Özden'i ziyaret etti. Elferts'e, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkan Vekili Şükrü Arslan ile MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu eşlik etti.

Büyükelçi Peteris Karlis Elferts, Manavgat'ta bazı işletmeleri ziyaret ettiğini, iki ülke işadamları arasında gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerine katıldığını belirtti. Letonyalıların gözünde Türkiye 'nin yeri ve öneminin çok ayrı olduğunu anlatan Büyükelçi Elferst, Türkiye, hiç bir zaman Letonya'nın işgalini kabul etmemiştir. Letonya'nın tam bağımsız bir ülke olduğunu başından beri tüm dünyaya diplomatik olarak duyurmuştur. 1991'de yeniden bağımsızlığımızı kazandığımızda Türkiye bizi tanıyan ilk ülke olmuştur. Dünkü toplantılarda ilişkilerimizi yeniden inşa etmek için sağlam temeller attığımızı gördüm dedi.

VİZE ALIP BAŞKA ÜLKEYE GİDİYORLAR

Manavgat Belediye Başkan Vekili Erşan Özden'in iş insanlarına vize almalarında kolaylık sağlanmasını istemesi üzerine Büyükelçi Elferts, MATSO'dan referans mektubuyla gelen iş insanlarına her türlü kolaylığın sağlandığını belirtt. Büyükelçi, Letonya, Avrupa Birliği üyesi ve Schengen bölgesi ülkesi. Bazı Türk vatandaşları vize aldıkları ülkeye giriş yapmıyor. Mesela Letonya'dan vize alıyor ancak vazgeçip başka ülkeye gidiyor. Letonya'ya giriş yapmıyor. Vizesi bitip başka bir Schengen ülkesinden vize almaya kalkışınca fark ediliyor. Bu durumda kara listeye alınıyor. Büyükelçi olarak benim tavsiyem, bir kişi Letonya'dan vize aldıysa mutlaka giriş yapmalı. Bu kurala uyduktan sonra problem olmaz şeklinde konuştu. Elferts, eskiden vize müracaatları için Ankara'ya gelinmek zorunda kalındığını, şimdi ise Türkiye'nin bazı illerinde mobil sistem geliştirdiklerini ve vize kolaylığı sağlandığını belirtt i.