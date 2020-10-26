Büyükelçi Robo, "Eskişehir ve Arnavutluk arasındaki ihracatı artırmak için adım atmalıyız" - Son Dakika

Büyükelçi Robo, "Eskişehir ve Arnavutluk arasındaki ihracatı artırmak için adım atmalıyız"

26.10.2020 14:35
Büyükelçi Robo,

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, "Eskişehir ve Arnavutluk arasındaki kültürel yakınlığı, ihracat ile geliştirmek istiyoruz.

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, "Eskişehir ve Arnavutluk arasındaki kültürel yakınlığı, ihracat ile geliştirmek istiyoruz. Enerji, telekomünikasyon, madeni turizm ve sağlık gibi alanlarda Eskişehirli sanayicilerle iş geliştirebiliriz" dedi.

Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) ve ESO tarafından düzenlenen organizasyona katılmak için Eskişehir'e gelen Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, iş insanları ile bir araya geldi. ESO'da gerçekleşen görüşmede değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Robo, "Türkiye bizim için stratejik bir ülke ve Türkiye'nin Arnavutluk ekonomisinde ciddi bir etkisi var. Türkiye'nin Arnavutluk'a geçtiğimiz yıl 472 milyon doların üzerinde ihracatı oldu. Eskişehirli iş insanlarını ülkemize yatırıma davet ediyoruz" diye konuştu.

Gerçekleştirdiği ziyaret için büyükelçiye teşekkür eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir'in Arnavutluk'a 2019 yılı ihracatı yaklaşık 35 milyon dolar civarında. Ancak bu kadar köklü ilişkilerimiz olan sizlerle bu rakamı arttırmak zorundayız. En yakın zamanda çevrimiçi ve ikili iş görüşmelerine başlayarak ilerleyen süreçte güzel işbirliklerine imza atabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda konuşan yapan ve büyükelçinin ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden ERİAD Başkanı İbrahim Durgut ise 1986 yılından bugüne Eskişehir ve Arnavutluk arasında kardeş şehir olduğunu ve bu kapsamda projeler geliştirilebileceğini dile getirdi. Görüşmede ERİAD'ın çalışmaları hakkında bilgi veren Durgut, aktif bir dernek olarak yapılacak her türlü işbirliği çalışmasına destek verebileceklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Büyükelçi Robo, Eskişehir ve Arnavutluk arasındaki ihracatı artırmak için adım atmalıyız
Büyükelçi Robo, Eskişehir ve Arnavutluk arasındaki ihracatı artırmak için adım atmalıyız
Büyükelçi Robo, Eskişehir ve Arnavutluk arasındaki ihracatı artırmak için adım atmalıyız

Arnavutluk, Eskişehir, Büyükelçi, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükelçi Robo, 'Eskişehir ve Arnavutluk arasındaki ihracatı artırmak için adım atmalıyız' - Son Dakika

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