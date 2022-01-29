Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir restoranda gerçekleşen toplantısında konuşan Özhaseki, Ahilik kültürü ile bezenmiş esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Esnaf odalarının esnaf için yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiklerini aktaran Özhaseki, bu zamana kadar esnafın bir çok sorununa çare olduklarını kaydetti.

Yeni seçilen oda başkanlarını tebrik eden, seçime girecek adaylara başarı dileyen Büyükkılıç da birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Burada bir muhabbet ortamında birlik, beraberlik içerisinde adeta derdimizi dert, sevincimizi sevinç olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Elbette şehrimiz gelişiyor, güzelleşiyor, büyüyor. Büyümenin getirdiği sıkıntılarımız eksik olmuyor. Örneğin hakikaten bisiklet yolları ile ilgili Sayın Özhaseki zamanında yapılan çok güzel çizgilemeler olmuştu ama bu defa araç sayısı 500 bine çıkınca yollara sığmaz olmaya başladılar. İster istemez asfaltlar yenilenince de böyle çizgilendirme mevcut yollarda düşünülmüyor ama yeni yapılan yolarda kesinlikle bisiklet yollarını ihmal etmemeyi gerek ilçelerimiz gerekse büyükşehir olarak bizler çok çok önemsiyoruz."

Toplantıya AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, esnaf odası ve derneklerinin temsilcileri ile esnaf katıldı.