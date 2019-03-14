Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Adayı Kuzusuyla Seçim Çalışmalarında

Büyükşehir Adayı Kuzusuyla Seçim Çalışmalarında

59 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan besici Osman Uğur, 20 gün önce doğarken annesi ölen kuzusuyla birlikte kahveleri gezerek oy istedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan besici Osman Uğur, 20 gün önce doğarken annesi ölen kuzusuyla birlikte kahveleri gezerek oy istedi. 31 Mart yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan 60 yaşındaki besici Osman Uğur, seçim çalışmalarına başladı. Yaklaşık 20 gün önce doğum sırasında annesi ölen kuzusuna da seçim çalışmalarında yanından ayırmıyor. Kuzusuyla birlikte kahveleri gezen Uğur, vatandaştan 'Size bedava başkanlık yapacağım' diyerek oy istedi. Uğur oy isterken kuzusu da kahvedeki müşterilerin ilgi odağı oldu. Seçim vaatlerini açıklayan Uğur, ulaşım ve trafikle ilgili ilginç fikirlerini paylaştı. Özellikle maaşını almayacağını ve hepsini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını dile getiren Uğur, "Beni bu işe gazilik gazıyla girdim. Çocuğumu okula kayıt etmeye gittim, bana 'Sen Gazi misin?' diye sordular. Evet, ben gaziyim hem de parasız gaziyim. Bursa'da yine parasız Belediye Başkanlığı yapacağım. KemalPaşa'ya Yenişehir'e treni indireceğim. İstanbul havaalanına bir saatte gidiyoruz, Yenişehir havaalanına araç bulamıyoruz. Bu soru çözeceğim. Dağ ilçelerine minibüs ve otobüs göndereceğim. Öğrenciler parasız ulaşımdan faydalanacak, basacaklar kartlarını geçecekler. Altıparmak'ta köprü yapacağız, trafiği rahatlatacağız. Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Keban'dan İstanbul'a yayan gitmiş adamım. 36 senede anca emekli olabildim. Benim parada pulda gözüm yok. Alacağım parayı garibana, fakir fukaraya dağıtacağım. Seçilir miyim bilmem ama Nasrettin Hoca'nın yoğurdu gibi biz de kaldık Nasrettin Hoca Akşehir Gölü ne çalmış Biz de Marmara Denizi'ne çaldık" dedi.

(Derya Evren - Ahmet Küçükkaraca/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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