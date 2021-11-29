Üye Girişi
Büyükşehir, Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı - Son Dakika

Büyükşehir, Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı

29.11.2021 11:16
Büyükşehir, Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehirler Yürütme Kurulu akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun analizini yaparak, 1 yıllık çalışmaları değerlendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce şehrin akıllı şehir projelerine destek vermek ve ortak akılla projeler oluşturmak için kurulan Akıllı Şehirler Yürütme Komitesi bir yılını değerlendi. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin katkılarıyla bir yıldır sürdürülen Akıllı Şehir Kocaeli çalışmaları kapsamında Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı.

GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, KOÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesi'ndenProf. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu, KOÜ Teknopark Genel MüdürüProf. Dr. Oğuzhan Urhan, GTÜ Teknopark Genel MüdürüMustafa Güray Değerli, KBB Teftiş Kurulu BaşkanlığındanMustafa Mücahid Konak ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. İsmail Gülsoy katıldı.

1 YILLIK ÇALIŞMA

Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve bu iki üniversitenin teknoparkları arasında 1 yılı aşkın süredir devam eden iş birliği çalışmaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun analizi, akıllı şehir stratejisinin belirlenmesi, teknoloji ihtiyaçlarının yerel teknoloji sağlayıcılar üzerinden, yerel şartlara özel çözümler üretilmesi gibi konularda çalışmalar yapıldı. Sürecin başlangıcında Büyükşehir Belediyesinin dijitalleşme durumu analiz edildi. Analiz sonucu çıkan ön ihtiyaçlar için ilgili daire başkanları ile projelendirmeler yapılarak 2021 yılı içinde birçok hızlı kazanım projesi tamamlandı. Ayrıca belediyenin verimliliğini artırmaya, dijital teknolojiler kullanılarak etkinliğini yükseltmeye yönelik belediye personellerine birçok eğitim yine bu iş birlikteliği kapsamında düzenlendi.

6 ÇALIŞMA GRUBU

Akıllı Şehir Kocaeli çalışması kapsamında Ulaşım, Çevre, Ekonomi, Verimlilik, İnsan ve Yaşam adı altında 6 çalışma grubu oluşturuldu. Bu kapsamda Kocaeli ve Gebze Teknik üniversitelerinden ilgili akademisyenlerin ve Büyükşehir bünyesinde ilgili daire başkanlarının katıldığı toplantılar düzenlenerek, şehrin teknolojik çözüm ihtiyaçları tartışıldı. Bu toplantıların ilk aşaması olan durum tespitine yönelik olarak oluşturulan 6 çalışma grubunun toplantıları yapıldı.

DURUM ANALİZİ RAPORU HAZIR

Toplantılar sonrası 2021 yılı içinde hazırlanması planlanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı. Yürütme Kurulu Toplantısında, proje ekibince oluşturulan Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu değerlendirildi. Rapor sürecinde ilimiz teknoloji üreticileri ve Büyükşehir arasında iş birlikteliği kapsamında gerçekleştirilen projeler değerlendirildi. 2022 yılı için yapılacak faaliyetler de planlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yürütme Kurulu, Akıllı Şehir, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir, Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı 12:01 Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! 11:54 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!
Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü 10:37 Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! 09:20 Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu 08:48 MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! 08:32 MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!

Son Dakika Haberleri
12:28 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor
12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı
12:12 Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!
12:06 Sıfır otomobile bir ayda üçüncü zam geldi, fırsatçılar harekete geçti!
12:03 Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti!
11:56 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!
11:55 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!
11:55 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
11:53 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!
11:46 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması! Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!         
12:13
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun         
10:40
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 12:34:51. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir, Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement