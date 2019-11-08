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Büyükşehir Başkanı Aktaş'tan lösemili çocuklara moral

7 saat önce

Büyükşehir Başkanı Aktaş'tan lösemili çocuklara moralBURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastanede lösemi tedavisi gören hasta çocukları ziyaret edip, onlara ve ailelerine moral verdi.

Büyükşehir Başkanı Aktaş'tan lösemili çocuklara moral

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastanede lösemi tedavisi gören hasta çocukları ziyaret edip, onlara ve ailelerine moral verdi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde spordan sanata ve siyasete kadar farklı camialardan önemli isimler farkındalık oluşturmak için maske takarken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, maskesini takıp, hasta çocukları ziyaret etti. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları tek tek odalarında ziyaret eden Başkan Aktaş, hem hastalara hem de hasta yakınlarına moral verdi. Çocuklarla sohbet edip, onlara çeşitli hediyeler veren Başkan Aktaş, tüm hastalara acil şifalar diledi.

Hastalığa dikkat çekmek maksadıyla önemli isimlerin maske takarak çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Öncelikle şunu söyleyelim. Bu hastalık bulaşıcı değil. Maske takılmasının nedeni de hastanın dışardan enfeksiyon kapmaması. Bu konuda hastalara karşı ön yargılı bir bakış açısı olmasın. Yüksek İhtisas Hastanemizde bugün hasta çocuklarımızla bir araya geldik. Sağlık çalışanlarımızın büyük bir gayret içinde olduklarını gördük. Anneler başlarında bekledikleri çocuklarının bir an evvel sağlığına kavuşmasını bekliyor. Bütün hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.

Büyükşehir Başkanı Aktaş'tan lösemili çocuklara moral

Alinur Aktaş, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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