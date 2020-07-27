Büyükşehir, bayram hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Büyükşehir, bayram hazırlıklarını tamamladı

Antalya'da pandemi önlemleri kapsamında vatandaşın rahatı, huzur ve güvenliği için başta çevre sağlığı ve hayvan sağlığı ekipleri olmak üzere, zabıta, itfaiye, mezarlık ve ASAT ekipleri Kurban Bayramı boyunca görevlerinin başında olacak.

Büyükşehir, bayram hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Antalya'da pandemi önlemleri kapsamında vatandaşın rahatı, huzur ve güvenliği için başta çevre sağlığı ve hayvan sağlığı ekipleri olmak üzere, zabıta, itfaiye, mezarlık ve ASAT ekipleri Kurban Bayramı boyunca görevlerinin başında olacak. Sosyal mesafe kuralları içerisinde geçirilecek 4 günlük Kurban Bayramı süresince, büyükşehir belediyesinin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı da ücretsiz yolcu taşıyacak.

Büyükşehir belediyesinin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak. Öte yandan 30 Temmuz Perşembe arife günü de vatandaşın mezarlık ziyaretini daha rahat yapabilmesi için Uncalı ve Kurşunlu mezarlıkları arasında 3 otobüs ücretsiz ring seferi yapacak.

Kurban kesim yerleri hizmette

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü 3 yerde ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı ile Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nda, Bayramın 1'inci ve 2'nci günlerinde kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek. Veteriner hekim kontrolünde usta kasaplar, kurbanlığı kesip, parçalanmış ve poşetlenmiş şekilde sahibine teslim edecek. Kesim yerleri, kesim sonrasında ortaya çıkacak kurban atıkları için gün içinde çevre sağlığı ekipleri tarafından sıklıkla dezenfekte edilecek.

Randevu alınması gerekiyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurban kesim noktalarında Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca belirlenen Covid-19 salgınına yönelik önlemler uygulanacak. Kesimlerin daha düzenli ve hijyen yapılması için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak.

Hijyen önlemleri

Kesim yerlerine gelen vatandaşların ateşi ölçülecek, maske, eldiven ve belirlenen noktalarda el dezenfektanı bulundurulacak. Kesim yerlerinde zabıta ve güvenlik görevlileri de hazır bulunacak. Fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü kurban kesim yerlerinde hayvanlarını elinden kaçıran vatandaşlar için "Hayvan Yakalama Timi" oluşturdu.

Zabıta görev başında

Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personel de görev başında olacak. Ekipler, bayram öncesi özellikle arife günü açık yiyecek ve içecek üretimi ve satışını gerçekleştiren iş yerlerinde denetimlerini sıkılaştıracak. Kurban bayramında vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahale edilecek.

Mezarlıklarda din görevlileri bulunacak

Uncalı ve Kurşunlu mezarlıklarında arife günü ve bayramda din görevlileri vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak. 19 ilçede vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için ekipler, hayratların bakımı, ot temizliği, yürüyüş yollarının bakımı, budama ve ilaçlamaları yaptı.

İtfaiye görev başında

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bayram 42 ayrı grup, 560 personelle 24 saat çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ihbarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne telefonla bildirebilecek.

Asat bayrama hazır

ASAT Genel Müdürlüğü, su ve kanalizasyon hizmetlerinde herhangi bir aksama olmaması için yeterli sayıda nöbetçi personel bulunduracak. Su tüketiminin arttığı, atık su hizmetlerine fazladan ihtiyaç duyulduğu bayram süresince ekipler 7/24 görev başında olacak. Vatandaşlar, herhangi bir arıza durumunda ALO ASAT 185 numaralı telefonu arayabilecek.

Vektörel mücadele sürecek

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri de bayram boyunca vektörel mücadeleye devam edecek. Hayvansal atıklar nedeniyle artabilecek sinek oluşumları ve pandemi nedeniyle kesim noktaları sürekli ilaçlanacak. Kesim yerlerinden çıkan hayvansal atıklar belirlenen noktalarda toplanarak larva oluşumu engellenecek. Sinekle mücadele ekipleri, merkez ve tüm ilçelerde 7/24 görevde olacak. 2 bin 300 personel Antalyalıların rahat bir bayram geçirmesi için görevde olacak. - ANTALYA

Kurban Bayramı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir, bayram hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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