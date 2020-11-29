Başkan Gürkan, Pütürge yatırımlarını inceledi Açıklaması - Son Dakika

Başkan Gürkan, Pütürge yatırımlarını inceledi Açıklaması

29.11.2020 16:57
Başkan Gürkan, Pütürge yatırımlarını inceledi Açıklaması, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge ilçesine bağlı Ulutaş ve Korucak mahallelerini ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge ilçesine bağlı Ulutaş ve Korucak mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Gürkan, Ulutaş ve Korucak mahallesinde inceleme yaparak, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Gürkan'a teşekkür eden Ulutaş Mahalle Muhtarı Muharrem Hasar, "Mahalle yollarımız asfaltlandı. Bu hizmetlerde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" İfaelerini kullandı.

Korucak Mahalle Muhtarı İrfan Tendi Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı çok sevdiklerini belirterek "Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a mahallelerine yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Gürkan'a ziyaretinde eşlik eden Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise, Ulutaş ve Korucak mahallelerinin ortak noktasında buluştuklarını belirterek, "Burada yapılan hizmetlerden dolayı Pütürgeliler adına teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalarla Ulutaş ve Rütan Sincik'e bağlandı. Biz sizden şevk aldık. Siz başlarken, hizmetten yana bizden korkmayın dediniz. Gerçekten artık hizmetten yana korkmuyoruz. Önümüzdeki yılda kalan hizmetlerin bitirileceğini ifade ettiniz. Bizde emrinizdeyiz elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Başkan Gürkan ise, muhtarlara ve mahalle sakinlerine karşılama nedeniyle teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın her köşesinde yatırımlarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız en ücra noktalarda bile çok güzel çalışma örnekleri sergilemişler. Bu çalışmayı yapan arkadaşlarımı kutluyorum. Pütürge Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi ekiplerimiz tarafından genişletme ve asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı yolumuzdan vatandaşlarımız Adıyaman'ın Sincik ilçesine ulaşabileceklerdir. Bu çalışmaları gerçekleştiren bu yol aksını açan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bölge halkına ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Gürkan, Pütürge yatırımlarını inceledi Açıklaması
Başkan Gürkan, Pütürge yatırımlarını inceledi Açıklaması
Başkan Gürkan, Pütürge yatırımlarını inceledi Açıklaması

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Pütürge, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, Pütürge yatırımlarını inceledi Açıklaması - Son Dakika


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