Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçından notlar

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Trabzonspor, geçen hafta Süper Lig'de 2-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'ine göre 10 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçından notlar, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Trabzonspor, geçen hafta Süper Lig'de 2-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'ine göre 10 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde Gençlerbirliği maçının kadrosundan sadece Guilherme Costa Marques, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor'da Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Guilherme, Doğan Erdoğan, Manoel Messias, Manuel da Costa, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak ve Serkan Asan ilk 11'de görev yaptı.

Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Badou Ndiaye, Faruk Can Genç, Safa Kınalı, Joao Pereira, Kerem Baykuş ve Taha Tunç ise yedek kulübesinde oturdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmaya Kayacan Erdoğan, Hasan Batuhan Artarslan, Rashad Muhammed, Mickael Pote, Hasan Ayaroğlu, Yusuf Acer, Mahamadou Ba, Merthan Açıl, Jasmin Scuk, Osman Çelik ve Cenk Ahmet Alkılıç 11'iyle çıktı.

Ev sahibi ekipte Batuhan Ünsal, Emrah Başsan, Ömer Şişmanoğlu, Cengizhan Bayrak, Mucahit Albayrak, Oltan Karakullukçu, Serdar Yıldırım ve Hamza Budak, yedek kulübesinde bekledi.

İki takım taraftarı da maça fazla ilgi göstermedi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte iki takım taraftarı da maça fazla ilgi göstermedi.

Tribünde boşluklar göze çarparken, maraton ve sadece rakip kale arkasındaki tribünün bir kısmını dolduran Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip etti.

Sözeri, TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Keçiörengücü maçının bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart görmüştü.

Ev sahibi ekip futbolcuları, "Sigarayı bırak hayatı bırakma" pankartıyla sahaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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