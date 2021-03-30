Büyükşehir Belediyesi, 'Mobil Kuaför' ile kırsalda 2 bin kişiye hizmet verdi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, 'Mobil Kuaför' ile kırsalda 2 bin kişiye hizmet verdi

30.03.2021 09:56
Büyükşehir Belediyesi, 'Mobil Kuaför' ile kırsalda 2 bin kişiye hizmet verdi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 5 ay önce hayata geçirilen "Mobil Kuaför" projesi, kırsalda hizmet vermeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 5 ay önce hayata geçirilen "Mobil Kuaför" projesi, kırsalda hizmet vermeye devam ediyor. Mobil Kuaför hizmeti ile bugüne kadar yaklaşık 2 bin vatandaşa ulaşıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Yar saçların lüle lüle" sloganıyla hizmet vermeye devam eden Mobil Kuaför, kırsal kesimlerde ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. Gidilen yerlerde köy meydanına park edilen Mobil Kuaför aracını gören köylüler, hizmetten faydalanmak için sıraya giriyor. Tüm sağlık ve hijyen kurallarına titizlikle dikkat edilen Mobil Kuaförden her kesimden vatandaş faydalanıyor. Pandemi önlemleri kapsamında Mobil Kuaför aracına binen vatandaşların ateş ölçümleri yapılıp, dezenfektan veriliyor. Hizmet sonrasında ise kadınlara tarak, şampuan ve el kremi, erkeklere kolonya, tıraş köpüğü ve jilet, çocuklara ise bebek şampuanı hediye ediliyor.

Hizmet, kuaföre erişim konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşların ayağına gidiyor

Mobil Kuaför hizmeti kapsamında vatandaşlar saç kesimi, saç boyası gibi işlemleri yaptırırken, hijyen kurallarına da dikkat ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermeye devam eden Mobil Kuaförden faydalanan vatandaşlar araçtan memnun ve yüzleri gülerek iniyor. 2 kadın, 2 erkek bölümü olmak üzere toplam 4 kişilik yeri olan araca vatandaşlar pandemi nedeniyle tek tek alınıyor. Kullan at malzemelerle hizmet verilen araçta, ekipmanlar her kullanım sonrası sterilizasyon makinesinde dezenfekte ediliyor.

"Tüm köy halkımız davetlidir"

Tarsus'un Ulaş Mahallesinde Mobil Kuaför aracı köy meydanına kuruldu. Günler öncesinden muhtardan köylerine böyle bir hizmet geleceğini duyan ve köy hoparlöründen yapılan, "Mersin Büyükşehir Belediyemizin 'Yar Saçların Lüle Lüle Mobil Kuaförü', köy meydanında saat 17.00'a kadar hizmet verecektir. Tüm köy halkımız davetlidir" duyurusu ile vatandaşlar saçlarını kestirmeye geldi.

Mobil Kuaför aracında kadınlara hizmet veren kuaför Neslihan Tukta, "Başladığımız günden itibaren 2 bin kişiye ulaştık. Çok memnunlar vatandaşlarımız ve gittiğimiz köyler bizi çok iyi karşılıyor. Vatandaşlarımız için bu pandemi döneminde de çok iyi oldu, çünkü çoğu vatandaşımız pandemiden dolayı merkeze gidemiyor. Biz de kırsal kesimlere gittiğimiz için hiçbir şekilde kuaförü olmayan köylerde çok güzel karşılanıyoruz. Gerçekten bir anne-kız gibi, bir abla-kardeş gibi olduğumuz oluyor. Bazı köylerde bizi o kadar candan karşılıyorlar ki, evlerine kadar çağırıyorlar, tekrar tekrar gelmemizi istiyorlar" dedi.

"Köyümüzde daha önce böyle bir hizmetimiz olmadı"

Ulaş Mahallesi Muhtarı Gazi Ulaş da berber koltuğuna oturup saçlarını kestirdi. Muhtar Ulaş, "Hizmetlerimiz güzel. Memnunuz. Köyümüzde daha önce böyle bir hizmetimiz olmadı. İlk defa geliyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Ziraat Mühendisliği Bölümünde 4. sınıf öğrencisi olan ve Ulaş Mahallesinde yaşayan Metehan Teneke de hizmetten faydalanan bir diğer vatandaş oldu. Teneke, "Çok güzel bir hizmet, çok mantıklı düşünülmüş bir olay. Köyde tıraş olamayan birçok insan var, o insanlar için velinimet diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bizim köye ilk kez böyle bir kuaför, berber geldi"

Büyükşehir Belediyesinin Mobil Kuaför hizmeti, Tarsus'un Hasanağa Mahallesine de ulaştı. Mahalle sakinlerinden Şekip Karataş, "İlk kez bir sürpriz yapıldı ve bizim köye ilk kez böyle bir kuaför, berber geldi. Tabi ki köylüyü daha da sevindirdi. İnşallah bunun devamı olur" dedi.

Mobil Kuaför'de saçlarını boyatan Nazlı Sakar da "Pandemiden dolayı biz berbere gidemiyorduk. Görünce çok hoşuma gitti burası. Tertemiz her taraf. Memnun olduk" diye konuştu. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi, 'Mobil Kuaför' ile kırsalda 2 bin kişiye hizmet verdi
Büyükşehir Belediyesi, 'Mobil Kuaför' ile kırsalda 2 bin kişiye hizmet verdi
Büyükşehir Belediyesi, 'Mobil Kuaför' ile kırsalda 2 bin kişiye hizmet verdi
Büyükşehir Belediyesi, 'Mobil Kuaför' ile kırsalda 2 bin kişiye hizmet verdi
Büyükşehir Belediyesi, 'Mobil Kuaför' ile kırsalda 2 bin kişiye hizmet verdi

Büyükşehir Belediyesi, Pandemi, Mersin, Kuaför, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir Belediyesi, 'Mobil Kuaför' ile kırsalda 2 bin kişiye hizmet verdi - Son Dakika


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