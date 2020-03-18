Büyükşehir belediyesinin kadınlara yönelik çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Soma Kadın Kooperatifleri Platformu 2. Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik meslek edindirme çalışmalarını anlatan Usta, Yerel Ürün Satış Alanları projesi ile ilgili de bilgi verdi.



Rota Anadolu El Sanatları Kooperatifi, Soma Kadın Atölyesi, Soma Emekçi Kadınlar Kooperatifi ve Soma'da Önce Kadın Girişimi kooperatiflerinin bir çatı altında buluştuğu Soma Kadın Kooperatifleri Platformu, 2. Koordinasyon Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever, Alaşehir, Salihli, Sarıgöl, Demirci, Kula, Gördes, Şehzadeler ilçelerindeki kadın kooperatifleri başkanları ve üyeleri ile Türk Kadınlar Konseyi Genel Başkanı Fatma Fatoş İnal, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ve MABEZ Kooperatif Başkanı Mübeccel Kafkaslı katıldı.



'Yerel Ürün Satış Alanı'na 160 kadın başvurdu



Toplantıda konuşan ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik çalışmalarını anlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz genelinde kooperatifleşme öncelik listemizin başında yer almaktadır. Kooperatiflere destek vermek adına Zafer Kalkınma Ajansından aldığımız fizibilite ile ilimizde süt ve süt ürünlerine yönelik işleme, paketleme ve pazarlama konularında neler yapılabileceğimizi göreceğiz. Bunun yanında Büyükşehir Belediye Meclisimizde kabul edilen Yerel Ürün Satış Alanları ile ilgili yönetmeliğimizin kabulü ile başvurular toplanmaya başlanmış olup şu ana kadar 160 kadın üreticimiz başvuru yapmıştır. Bunlardan 3 tanesi kadın kooperatifidir. Büyükşehir Belediyemiz Meclisinde kabul edilen 2020-2024 Stratejik Planı'nda 2022 yılından itibaren 6 kooperatifimizin işleme, paketleme ve pazarlama tesisi sahibi olabilmesi için kaynak ayırdığımızı ifade etmek isterim. Bu vesileyle neden ilk proje ortağımız Kadın Kooperatifleri olmasın. Kadınlarımızın önderlik yaptığı bu oluşumlarda severek yer alacağımızı ifade etmek isterim" diye konuştu. - MANİSA