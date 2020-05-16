Büyükşehir'den ilçe belediyelerine telekonferansla eğitim verildi - Son Dakika

Büyükşehir'den ilçe belediyelerine telekonferansla eğitim verildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçenin çevre koruma, sağlık ve temizlik işleri müdürlüğünde çalışan personele yönelik "Sıfır Atık ve Vektörle Mücadele ve Dezenfeksiyon" konularında telekonferans yöntemiyle eğitim verdi.

Büyükşehir'den ilçe belediyelerine telekonferansla eğitim verildi, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçenin çevre koruma, sağlık ve temizlik işleri müdürlüğünde çalışan personele yönelik "Sıfır Atık ve Vektörle Mücadele ve Dezenfeksiyon" konularında telekonferans yöntemiyle eğitim verdi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe belediyelerine yönelik telekonferans sistemiyle eğitim programı gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda ilçe belediyelerinin çevre koruma, sağlık ve temizlik işleri müdürlüğünde çalışan personele yönelik düzenlenen eğitim programında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi ile "Vektörle Mücadele ve Dezenfeksiyon" konuları işlendi. İlk eğitim programına Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran katıldı. Kapukıran, eğitim programını Kovid-19 nedeniyle telekonferans yöntemiyle yaptıklarını ifade ederek, sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca sıfır atık yönetim sistemine yönelik işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasının amaçladıklarını söyledi.


Büyükşehir'in Kovid-19 mücadelesindeki başarısı


Gökoğlan ise, pandemi dolayısı ile eğitimleri dijital ortamlarda yaptıklarını belirterek, sıfır atığın önemine dikkat çekti. Gökoğlan, "Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmaktadır. Kaynaklarımız ise artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır" dedi. Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19 ile başarılı mücadelesini anlatan Gökoğlan, "Sağlık Bakanlığı tarafından virüsidal etkili biyosidal ürünler ile vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı cadde ve bulvarlarda dezenfeksiyon çalışmalarımızı periyodik olarak yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanında insan sağlığını tehdit eden vektörlerle (sivrisinek, karasinek) Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ilaçlarla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 02:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den ilçe belediyelerine telekonferansla eğitim verildi - Son Dakika

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