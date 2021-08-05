Büyükşehir'den İstiklal şairini anlatan iki anlamlı eser! - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatları GAZİKÜLTÜR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Tanrıöver'in teklifleri doğrultusunda yayın hayatına giren iki eserden biri olan Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy adlı kitap, "Mebus ve Şair Mehmet Akif Ersoy Sergisi" nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan donelerden hareketle vücut buldu. 1921'den bugüne kadar ulaşan Mehmet Âkif Bey ve İstiklâl Marşı'na ilişkin sergilenen tarihî vesikaları, fotoğrafları, yazıları kalıcı hale getirebilmek ve geniş kitlelere ulaştırabilmek adına tek bir kitapta toplanan eser, görsel malzeme açısından zengin olmakla birlikte malzemelerin hikayeleri, açıklamalarıyla bir bütün oluşturulacak şekilde ele alındı. Bunun yanında kitapla birlikte Milli Mücadele'nin propagandasının yapılması amacıyla basılan kartpostallardan İstiklal Marşı'nı içeren ve 12 kartpostaldan oluşan seçki, basılı hale getirildi.

172 sayfadan oluşan kitap, İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy'a dair tarihî belgelerin, fotoğrafların, koleksiyon ürünlerinin, yadigârların oluşturduğu zengin bir materyal kaynağına sahiptir. Yetkin isimlerin yazıları ile bütünlük oluşturan çalışma bu özelliği sayesinde belgesel kitap özelliğini taşıyor.Kitap ve Kartpostallar, Gaziantep Panoroma ve Kahramanlık Müzesi, Zeugma Müzesi, Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, GAZİKÜLTÜR A.Ş.'nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu.

DÖNEMİN SEÇKİN YAZARLARININ ERSOY'U ANLATTIĞI YAZILAR BU KİTAPTA TOPLANDI

Kitapta millî şair, Mehmet Âkif Ersoy'un mebus ve şair kişiliği, ailesi, entelektüel çevresi ve yaşamı yetkin isimlerin kaleminden ortaya çıkarıldı. "Mebus ve Şair: Mehmet Âkif Ersoy" başlıklı yazısında Ömer Faruk Şerifoğlu şairlikten mebusluğa Mehmet Âkif'in faaliyetlerine, İslâm Şairi ile İstiklâl Şairi sıfatlarını alışına, İstiklâl Marşı'nın ortaya çıkış sürecine, dönemin ünlü şairleri arasından neden Mehmet Âkif'in millî marş yazması için ısrar edildiğine, kişiliğine, edebi zevkine ve kızı Suat Ersoy Argon ile yaptığı röportaja yer verildi. M. Orhan Okay ve M. Ertuğrul Düzdağ'ın İslâm Ansiklopedisi için kaleme aldıkları "Mehmet Âkif Ersoy (1873-1936)" başlıklı kıymetli çalışmaları hayatı, faaliyetleri ve eserleriyle bir Mehmet Âkif portresi çizdiğinden dolayı kitapta yer buldu. İstiklâl Marşı'nın tahlili ile muhtevasına dair yazılmış en önemli yazılardan olmasına rağmen sayfalar arasında unutulmuş olan ve Prof. Dr. Mehmet Kaplan tarafından kaleme alınan "İstiklâl Marşı Üzerine Bir Tahlil Denemesi" başlıklı yazı da öneminden dolayı yeniden yayınlandı. Bilindiği üzere İstiklâl Marşı'nın bestelenmesi ilk yazıldığı günden itibaren çözümlenememiş konulardan oldu, bu nedenle 1921 yılından günümüze kadar İstiklâl Marşı birçok farklı şekilde bestelendi ve okundu. Bu hususa belge ve görsel malzeme ile "İstiklâl Marşı'nın Güftesi, Bestesi ve Bestekarları" başlıklı yazısında Kamil Büyüker açıklık getirdi. Ayrıca M. Ruyan Soydan ise Mehmet Âkif'in şiirlerini, düz yazılarını, konuşmalarını ve çevirilerini de kapsayan tüm eserlerini "Mehmet Âkif'in Eserleri" başlığı altında toplandı ve açıklamalı bir şekilde kaleme alındı.

YAKAR: İSTİKLAL MARŞI'NIN ÖNEMİNİ BUGÜN DAHA İYİ ANLIYORUZ

Kitap ve kartpostallar hakkında konuşan Büyükşehir Belediyesi GAZİKÜLTÜR A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, şunları söyledi: "İstiklâl Marşı'mızın kabulünün 100. yılını idrak ediyoruz. Millî miras olan İstiklâl Marşı'nın 100. yıldönümüne binaen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan genelgede 2021 yılının, "İstiklâl Marşı Yılı" olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ülke genelinde İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu bağlamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAZİKÜLTÜR A.Ş ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğinde, millî şairimizi anmak maksadıyla Gaziantep Panorama ve Kahramanlık Müzesinde "Mebus ve Şair Mehmet Akif Ersoy Sergisi" açılmıştır. 24 Eylül 2021 tarihine kadar ziyarete açık olan sergi vesilesiyle İstiklâl Marşı'nı meydana çıkaran süreç ve İstiklâl Şairi Mehmet Âkif'in mücadele ruhu ile marşı kelimelere döken ruh dünyası yeni nesillere aktarılacaktır.Dünyada muhtevası bakımından en derin ve anlamlı milli marşlardan olan İstiklâl Marşı'nın önemini bugün daha iyi anlıyoruz. İstiklâl Marşı, Türk milletinin her ferdiyle İstiklâlini korumak için verdiği mücadelenin neticesinde ortaya çıkmıştır. Marşı kaleme alan ve 'Kahraman Ordumuza' ithaf eden Mehmet Âkif Ersoy, Milli Mücadele'nin manevi cephesinde mücadele vermiş, Türk milletinin mücadelesinde hâkim unsur olan "Hür yaşamış olma" ruhunu derinden hissetmiştir. İstiklâl Marşı'na da destansı mücadelenin ne için verildiğini nakış nakış işlemiştir. Hiç şüphesiz Prof. Dr. Mehmet Kaplan, 'İstiklâl Marşı bir bütün olarak, İstiklâl Savaşının mânasına, Türk halkının ruhuna uygun ve bir milleti yaşatan kıymetleri heyecanlı olmakla beraber sade ve açık bir üslûpla anlatan güzel bir şiirdir. Böyle bir şiiri ancak o büyük tarihi günleri yaşayan, Âkif'in mizaç ve karakterinde bir şair yazabilirdi.' sözleriyle bu hakikati tüm açıklığıyla ortaya koymuştur."