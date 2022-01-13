Erzurum'daki yavru alabalık üretim tesisi faaliyetine başladı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yavru alabalık üretim tesisi faaliyete geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Pasinler- Köprüköy kara yolu üzerinde inşası tamamlanan yavru alabalık üretim tesisi, çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, balıkçılık sektörünü kentte zirveye taşıyacak olan bu yatırımla kentin alabalık üretiminde bir merkez olacağını belirtti.

Tesiste 350 bin yavru alabalığın bulunduğunu ve göletler yaptıklarını aktaran Sekmen,"Birkaç ay içerisinde açılışını yapacağımız bu tesisimizle Erzurum, alabalıkta bölgenin merkezi olacak. Bununla sınırlı kalmayıp il genelindeki 500 gölet ile baraj, akarsu ve derelere toplam 1 milyon yavru alabalık bıraktık." ifadelerini kullandı.

Sekmen, balıkçılık sektörüne katkıda bulunmak için çalışmalarını artırarak devam ettireceklerini kaydetti.