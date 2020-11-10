Büyükşehir geleceğe sahip çıkıyor - Son Dakika

Büyükşehir geleceğe sahip çıkıyor

10.11.2020 11:42
Büyükşehir geleceğe sahip çıkıyor, System.String[]

Sadece yeni hizmet binasında yapılan uygulama ile bugüne kadar 13 ton kağıdın geri dönüşümüyle 216 ağacı kesilmekten kurtaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yemekhanede gıda atıklarının sıfırlanması için uygulama başlattı.

Sadece yeni hizmet binasında yapılan uygulama ile bugüne kadar 13 ton kağıdın geri dönüşümüyle 216 ağacı kesilmekten kurtaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yemekhanede gıda atıklarının sıfırlanması için uygulama başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de başta kamu kurum kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için 2018 yılında "Sıfır Atık Projesi" başlatılmıştı. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesini hedefleyen proje kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi de dönüşümde önemli bir mesafe kat etti. Atıkların kaynağında ayrılmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda tüm katlara atıklar için ayrı ayrı toplama kutuları konulurken, tüm personele geri dönüşümün önemi ve sıfır atık projesi hakkında eğitim verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 'Sıfır Atık Belgesi' alan Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında 2019 yılı başından bugüne kadar 13 ton kağıdın geri dönüşümü sağladı ve böylelikle 216 ağaç kesilmekten kurtuldu. Tasarrufun yanı sıra aynı zamanda önemli bir çevre projesi olan sıfır atık ile yine belediye binasından 9 ton plastiğin dönüşümü ile 24 bin 445 litre petrol kazanımı sağlandı. Proje kapsamında 3 ton camın geri dönüşümüyle 4 ton hammadde kazanımı, 356 metreküp su tasarrufu, 108 bin 346 kilovatsaat enerji tasarrufu ve 3 ton metalin geri dönüşümü ile de 4 ton hammadde kazanımı sağlanmış oldu.

Gıda atıkları sıfırlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' projesini desteklemek ve israfın önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, benzer bir uygulamayı hizmet binasındaki yemekhanede de hayata geçirdi. Yaklaşık 900 personelin çalıştığı yeni hizmet binasının yemekhanesinde yılın ilk 10 ayında ortalama 725,70 kilogram ekmek ve 1909 kilogram ambalaj atığı oluşurken, yapılan uygulama ile bu atıkların da geri kazanımı sağlanmış olacak. Yemek ve ekmek artıklarının hayvanat bahçesi ve hayvan barınaklarında değerlendirilip, diğer atıkların da geri dönüşümünün sağlanması amacıyla yapılan uygulamada yemekhaneye 4 ayrı kategoride atık kutuları yerleştirildi. Yemeğini yiyen personel, plastik ve meşrubat şişeleri, kağıt, karton, cam, metal gibi geri dönüşen atıkları ayrı, ıslak mendil, kürdan, peçete ve tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak gibi geri dönüşemeyen atıkları ayrı, ekmek atıkları ve yemek atıklarını da ayrı kutulara dökerek gıda atıklarının sıfırlanmasına da katkı veriyor. - BURSA

Büyükşehir geleceğe sahip çıkıyor
Büyükşehir geleceğe sahip çıkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir geleceğe sahip çıkıyor - Son Dakika


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