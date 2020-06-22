Büyükşehir'in güneş tarlaları 2 MW güce ulaştı - Son Dakika

Büyükşehir'in güneş tarlaları 2 MW güce ulaştı

Büyükşehir'in güneş tarlaları 2 MW güce ulaştıDENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında, Akköy Güneş Enerji Santrali'nin (GES) 3. aşamasını da tamamladı.

Büyükşehir'in güneş tarlaları 2 MW güce ulaştı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında, Akköy Güneş Enerji Santrali'nin (GES) 3. aşamasını da tamamladı. Büyükşehir güneş tarlalarının 2 MW güce ulaştığını belirten Başkan Osman Zolan, yıllık 4 milyon kwh değerinde elektrik enerjisi üretileceğini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla kurdukları Akköy Güneş Enerji Santrali'nde (GES) incelemelerde bulundu. DESKİ Genel Müdürlüğü'nün Akköy Atıksu Arıtma Tesisi'nin yanında hayata geçirdiği Akköy GES 1 ve Akköy GES 2'nin ardından santralin 3. etabı olan Akköy GES 3'ün de faaliyete geçtiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, toplam 39 bin metrekare alanda kurulan projede 8 bin 480 güneş panelinin yer aldığını ve burada yıllık 4 milyon kwh elektrik enerjisi üretileceğini açıkladı.

1700 KONUTUN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Başkan Zolan, Akköy Güneş Enerji Santrali'nde toplam 2 mw'lık güce eriştiklerini belirtip, Önceliğimiz kendi enerjimizi karşılamak. Burada yılda 4 milyon kwh üretim yapılacak. Yaklaşık 1700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. İlk etapta başladığımız yatırım bedelini, yaptığımız üretimlerle amorti etme anlamında belli bir noktaya geldik diye konuştu.

Yenilenebilir veya yeşil enerji adı verilen güneş enerji santralinin çevre hassasiyetini gösteren bir proje olduğuna işaret eden Başkan Osman Zolan, bunun yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndaki çöplerden elde edilen metan gazından ve Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki çamurdan elde edilen biyogazdan da elektrik enerjisi ürettiklerini anlattı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Zolan, Bu tesis geleceğimize, çocuklarımıza hizmet edecek. Çevreye zarar vermeden üretimini gerçekleştirecek. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı her geçen gün artırarak sürdüreceğiz dedi.

BÜYÜKŞEHİR YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÖRNEK OLUYOR

Türkiye'de 9 büyükşehir, 14 il, 89 ilçe ve 5 belde olmak üzere toplam 117 belediyenin üye olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Başkan Zolan, Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı ile sadece Denizli'de değil, ülke çapında da yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla pek çok belediye ve kuruma örnek olduğunun altını çizen Başkan Zolan, Enerji Kentleri Birliği Başkanı olarak yenilenebilir enerjiler anlamında sadece kendimizi değil, Türkiye'deki tüm belediyelerimize yönelik yatırımlar, teşvikler, eğitimler ve destekler konusunda çalışıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımızın öncülüğünde yerli ve yenilenebilir enerji anlamında ülkemizin aldığı mesafeye imrenilerek bakılıyor dedi.

Büyükşehir'in güneş tarlaları 2 MW güce ulaştı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 05:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'in güneş tarlaları 2 MW güce ulaştı - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı         
22:57
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?         
22:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali         
22:09
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül         
22:07
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, denize atlayarak intihar girişiminde bulundu Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, denize atlayarak intihar girişiminde bulundu         
22:01
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın         
21:54
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek         
21:42
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi         
21:39
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı         
21:36
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı         
21:29
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu         
21:19
Tunç Soyer, Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı         
21:16
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu         
21:05
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor         
20:58
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı         
20:43
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı         
20:16
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek         
20:08
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti         
19:49
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi         
19:34
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü 15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü         
19:33
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu         
19:33
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi         
19:05
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı         
18:44
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında "Dayı" kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi         
18:44
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak         
18:42
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti         
18:38
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı         
18:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 23:23:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'in güneş tarlaları 2 MW güce ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei