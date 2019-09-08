Büyükşehir projeleri hız kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirle ilgili projeleri yakından takip ettiklerini ve Ankara'nın da desteğini alarak hız kazandırdıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükıkılıç, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin 150. yılında hayata geçirilen ve geçirilecek olan projelerle ilgili bir sunum yaptı.

Sunuma Hava İkmal Millet Bahçesi ile başlayan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Hava İkmal Millet Bahçesi Kayseri'ye yakışır prestijli bir çalışma olacak. Ankara'ya gidince projelerle ilgili gerekli görüşmeleri yaptık." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptıkları görüşmeyle ilgili bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi'nin yanı sıra Keykubat Millet Bahçesi'ni de gündeme getirdiklerini belirtti.

Yeni raylı sistem hatları konusunda da bilgi veren Başkan Büyükkılıç, Belsin'den Mobilyakent'e ulaşacak 6,8 kilometrelik raylı sistemin yatırım programına alınmasını Cumhurbaşkanının imzaladığını bildirdi.

Büyükkılıç, bu projelerin yanı sıra Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'ni açtıklarını, Mustafa Kumlu Yaşlı Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam merkezi inşaatlarının hızla sürdüğünü, İnönü Parkı'nı yeniden düzenleyeceklerini, Hulusi Akar Bulvarı ile 15 Temmuz Caddesi kesişimindeki kavşakta düzenleme ve köprü çalışması yaptıklarını, Şehir Hastanesi önündeki üç yapraklı katlı kavşağın tamamlandığını ve dördüncü yaprağın çalışmalarına başladıklarını kaydetti.