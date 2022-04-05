Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

05.04.2022 11:53
Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin 12 tesiste ve 12 branşta düzenlediği bahar dönemi spor okullarında kayıtların başladığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin 12 tesiste ve 12 branşta düzenlediği bahar dönemi spor okullarında kayıtların başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ, bahar dönemi spor okulları kurs programı kapsamında futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa 12 dalda kurs hizmeti verecek.

İkinci bahar dönemi spor okullarında yaş aralığı yetişkin kursları için 16-65, jimnastik 4-10, yüzme 6-13, buz pateni 4-15, futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, voleybol, okçuluk, geleneksel okçuluk ve kick boks için ise 7-15 olarak belirlendi.

10 Mayıs 2022'de başlayacak spor okulları, 12 Haziran 2022'de sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı
Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı
Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı
Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı - Son Dakika
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